Projections : environ 7 coalitions présentes à l’Assemblée nationale, BBY s’adjuge 110 à 115 des sièges

La coalition de la mouvance présidentielle obtiendrait une majorité confortable à l’Assemblée nationale, selon le spécialiste de la statistique, M. Thiakane.



Ce dernier qui a servi hier, de consultant à la Rfm estime que les projections donnaient environ 48% pour Benno Bokk Yaakaar (BBY) contre 24% pour Taxawu Senegaal et 20% pour la Coalition gagnante Wattu Senegaal. Le Pur et Kaddu Askan Wi viennent après le trio de tête.



Selon le spécialiste, si la tendance (à minuit) se maintenait, Benno Bokk Yakaar se retrouve avec 26 députés sur la propositionnelle et autour de 85 députés sur la départementale, soit entre 110 et 115 députés au moins sur les 165 que compte la future l’Assemblée national. Manko Taxawu Senegaal, selon Thiakane se retrouverait probablement avec 16 députés sur la liste proportionnelle.



Et en cas de victoire à Dakar, où les deux coalitions en tête réclament la victoire, elle aura 7 députés de plus. Ce qui fera un total de 23 députés. La coalition gagnante Wattu Senegaal vient en 3e position avec environ 13 députés, selon le statisticien de la RFM.



Et si la dite coalition remporte les élections à Touba, à Kolda et Sedhiou, son quota pourrait se relever à 16 députés environ. Pour le reste, Pur, qui est la révélation du scrutin pourrait avoir 2 à 3 députés, Kaddu Askawi aura environ 2 députés, Yessal et Osez l’avenir, 1 député.