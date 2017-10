Projet d’attentat à Dakar : Ce que l’on sait du touareg arrêté hier, à Rosso

L’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal ne savait pas si bien dire lorsqu’elle conseillait ses concitoyens de ne plus fréquenter ou séjourner dans les hôtels en bord de mer, et d'être vigilants en visitant les sites fréquentés par les Occidentaux en raison d'une menace crédible liée à une éventuelle activité terroriste.



Et pour cause, un projet d’attentat de grande envergure à Dakar commandité par l’émir d’un mouvement djihadiste d’un pays limitrophe, a été déjoué par les services par les services de sécurité du Sénégal, appuyés par les renseignements américains.



L’un des trois personnes qui devaient l’exécuter, a été alpagué hier, à Rosso Sénégal. Il s’agit de Ag Mouhammed Al Fati Mouhammed, formellement localisé en territoire Mauritanien qu’il a rallié, via son pays, le Mali. C’est précisément vers 17 heures qu’il a franchi la frontière mauritanienne et, est entré dans le territoire sénégalais, via le poste de contrôle frontalier officiel de Rosso. Les éléments du service de renseignements qui l’avaient jusque-là dans leur viseur, ont mutualisé leurs forces avec leurs collègues de la police des frontières, pour l’alpaguer.



Un témoin de l’arrestation a rapporté à la Rfm que l’homme est touareg et au moment de son arrestation, «il était enturbanné et avait avec lui des explosifs».



Une fois mis en sécurité, ajoute L’Observateur, la hiérarchie de la police a été naturellement avisée. Des dispositions aussitôt été prises pour son acheminement à Dakar. La mission a été confiée aux limiers de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip), aguerris dans ce type d’exercices qui ont fait le déplacement à Rosso avec leurs collègues de la Division des investigations criminelles (Dic), spécialisés dans ce type d’enquête.



C’est donc dans la soirée que le convoi est arrivé à Dakar. Une enquête est ouverte par la Dic.