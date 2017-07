Prolongation du face-à-face Modou Lô- Lac 2: Un jeune pêcheur de 27 ans tué, le présumé meurtrier gravement blessé

Khalifa Ndiaye ne verra pas le combat de lutte opposant Modou Lô et Lac Guiers 2. Âgé de 27 ans, le pêcheur, père d’une fille, a perdu la vie au cours d’une bagarre survenue après le face-à-face entre les deux lutteurs.



Selon EnQuête, avant-hier, vers les coups de 3 heures du matin, alors que les deux adversaires avaient quitté le plateau de la Sen-TV où ils venaient de se jauger, une bagarre a éclaté entre des jeunes issus de deux groupes à Tally Mame Diarra, niché dans le quartier Darou Salam de la commune de Diamaguène Sicap- Mbao en banlieue dakaroise.





De ces échauffourées, le pécheur a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de différents endroits du corps. D’ailleurs, d’autres personnes ont été blessées mais seul Kh. Ndiaye n’a pas survécu. Le mobile de de cette rixe reste inconnu d’autant plus qu’un des blessés, en observation à l’hôpital de Pikine et qui est identifié par les témoins de la scène, n’est pas encore en mesure de faire une déposition.



Toutefois, les mêmes sources renseignent que sa vie n’est pas en danger. Pour le moment, il reste la personne clé, pouvant permettre à la police d’élucider cette affaire qui a plongé tout le quartier dans la consternation. D’aucuns avancent la thèse d’un règlement de comptes, d’autres, une agression qui a mal tourné.



Toujours est-il que le corps de la victime a été acheminé à l’hôpital de Pikine pour les besoin de l’autopsie. Cela, d’autant que les hommes du Lieutenant Lassana Traoré, le boss du commissariat de police de Diamaguène Sicap Mbao, ont ouvert une enquête.