Prolongement VDN : Top départ pour 17 km de route entre Golf Club et Tivaoune Peulh Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 20:40 | | 0 commentaire(s)|

La troisième section du prolongement de la Vdn, allant du Golf club de Guédiawaye à Tivaouane-Peulh, sera inaugurée, ce vendredi, par le chef de l’Etat. S’étalant sur 17 kilomètres, ce tapis de bitume en deux fois deux voies est prévu pour accroître la mobilité urbaine dans la région de Dakar.



L’infrastructure est estimée à 31 milliards de Francs CFA. Une voie qui doit désenclaver plusieurs localités pour un accès plus facile au centre de Dakar, en moins de trente minutes. Une voie de salut pour les populations de Tivaouane Peul, Keur Massar, Malika, Yeumbeul, Guédiawaye, Parcelles Assainies, Yoff et Cambérène.



Xalima, la rédaction

Accueil Envoyer à un ami Partager