Promotion de l’emploi des jeunes : Modibo Diop, l’ancien Directeur général de l'Aser, inaugure la nouvelle agence de sécurité de Colobane

L’ancien Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser), Modibo Diop a procédé ce samedi à l’inauguration de la nouvelle agence de sécurité de Colobane. Le natif de cette localité, a été choisi comme Parrain à l'inauguration de ce bijou et ceci, en reconnaissance de la jeunesse pour l'ensemble des actions qu'il mène pour la promotion sociale des habitants de son quartier et de sa commune en général.



Ce week-end, Colobane était en effervescence. Pour cause, l'entrepreneur Bocar Diop a eu l’ingénieuse idée de mettre en place une agence de sécurité afin de promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes de Colobane, quartier où il a fait ses premiers pas.



En effet, cette structure rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité des biens et des personnes.



Bénie par les représentants des Khalife Généraux des Mourides et de celui des Tidjanes, cette cérémonie a été l’occasion pour le parrain de regrouper l'ensemble des dignitaires et élus locaux de la Commune de Colobane ainsi que les responsables de toutes obédiences politiques ( Apr, Pds, Rewmi, Ps ) autour de cette manifestation populaire qui a draine beaucoup de monde.



Landing DIEDHIOU, Leral.net