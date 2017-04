Promotion des droits de la femme: La Quinzaine nationale de la Femme est de retour Après quelques années d'absence, la Quinzaine nationale de la femme marque son retour cette année. A cet effet, plusieurs groupements de femmes ont participé hier, à la rencontre organisée par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une réunion qui entre dans le cadre des préparatifs de la Quinzaine nationale de la femme qui a pour thème: "Le Plan Sénégal émergent (PSE): un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes".

La quinzaine sera célébrée du 2 au 21 mai 2017 autour du thème: "Le Plan Sénégal Émergent (PSE): un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes". Selon Mariama Sarr, ministre de la Femme, le thème de la quinzaine s'intègre parfaitement dans les grands axes prévus par le PSE. "Les femmes comptent mener leur feuille de route sur l'égalité des genres et leur développement à travers les différents secteurs du pays. Le Pse vise par ailleurs à améliorer la condition de vie des femmes", affirme-t-elle. Le ministre de la Femme compte par ailleurs, renforcer les capacités de ces dernières, à prendre conscience de leurs droits et devoirs civiques.



"Nous voulons contribuer à la communication et à la sensibilisation sur le Pse. Car cela est à la base d'une bonne organisation familiale et sociale", dit-elle. Poursuivant son propos, la mairesse de Kaolack indique que la femme est au cœur du processus de développement et doit être soutenue et encadrée. "Les femmes occupent les postes importants dans nos différents secteurs. Et c'est sous cet angle, que nous avons proposé le couplage Pse et autonomisation des femmes", a-t-elle dit.



Toutefois, précise-t-elle, la promotion de la femme passe aussi par le renforcement des dispositifs de promotion des femmes. "L'intégration du genre dans les politiques publiques et l'amélioration du dispositif juridique de protection des femmes sont des axes prioritaires de notre politique. Nous allons organiser une compétition pour décorer les femmes pionnières. La Quinzaine sera clôturée par la remise du Grand prix du chef de l'Etat pour la promotion de la femme", a annoncé le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, pour conclure.



