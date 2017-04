Promotion du commerce électronique: Une plateforme made in Sénégal L’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), en partenariat avec l’Organisation internationale de la francophonie (Oif) et le Centre de commerce international (Cci), a procédé hier au lancement d’une plateforme de commerce électronique dénommée « Made in Sénégal »

Permettre aux Petites et moyennes entreprises (Pme) locales de vendre au niveau international sans se déplacer, c’est en substance le but du projet de la plateforme de commerce électronique Made in Sénégal porté par l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex).



Ce projet veut libérer les Pme des contraintes infrastructurelles et faciliter leur accès à certains marchés en Afrique et dans les pays francophones à travers le monde.



« La plateforme permet aux Pme de se connecter directement avec leurs clients. C’est aussi un outil qui va inciter les Pme à se formaliser pour intégrer l’e-commerce », a expliqué Alioune Sarr, ministre du Commerce.



Ce projet enrôle dans sa phase pilote, 20 Pme. Mais à terme, il va incorporer 200 entreprises.



LeQuotidien

