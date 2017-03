Promu commandat: Le Capitaine Samba Diallo fêté par les ADS

Occasion saisi par le Directeur Général des Aéroports du Sénégal (ADS) pour organiser ce mercredi 1er mars une fête en son honneur. Monsieur Papa Maël Diop comme tous les autres intervenants, ont salué le sens élevé des responsabilités du Commandant, sa disponibilité et sa loyauté.



Des qualités soulevées aussi par le représentant de la Gendarmerie nationale à la cérémonie, le Colonel Cheikh Sarr, Commandant de la Légion Ouest de la Gendarmerie. Il a plaidé en faveur de la Compagnie de gendarmerie des transports aériens, le soutien des ADS pour une plus grande motivation du personnel.



Sur ce registre, le Directeur Général des ADS promet de mettre les moyens nécessaires à la Compagnie pour une plus grande sécurité du périmètre aéroportuaire.



Le Commandant Samba Diallo a rassuré les acteurs aéroportuaires de la disponibilité au quotidien de la gendarmerie de les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs, pour offrir le meilleur service aux usagers. Une séance de remise de cadeaux au Commandant Diallo et à sa femme et un cocktail ont mis fin à la cérémonie organisée à la direction générale des ADS.



