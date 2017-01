Propagande avec son image à Dakar : Macky Sall se fâche et recadre ses DG et ministres "troubadours"

Le président de la République Macky Sall a ordonné que l’utilisation tous azimuts de son image à des fins de propagande politico-politicienne sur les panneaux publicitaires et les affiches à Dakar par certains Directeurs de sociétés et ministres soit arrêtée sur le champ.



Après avoir vu l’affichage abusif de son image dans les rues de Dakar, Macky Sall se serait fâché et aurait déversé sa bile sur les ministres et DG qui s’adonnent à cette pratique pour plaire au Prince.



Une source digne de foi dénichée par Leral.net a donné l’information en ces termes : « Le Président Macky s’est étonné de l’affichage anarchique de son image sur les artères de Dakar. C’est lors d’une sortie ce vendredi pour Louga, qu’il aurait tapé sur la table à son retour et demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que toutes ces affiches soient retirées dans les plus brefs délais ».



Macky Sall ne veut être ni Staline, ni Moubarak, mais, plutôt le président de tous les Sénégalais sans propagande inutile. D’autant que l’image du premier magistrat du Sénégal appartient à tous les Sénégalais et non à un parti soit-il l’APR.



Ainsi, cette sommation présidentielle interpelle directement certains DG et ministres qui usent de cette pratique propagandiste et excessive pour tenter de prouver qu’ils travaillent dur pour le président de la République.



Par ailleurs, cette interdiction de cette propagande excessive pose encore le problème de la délimitation de la sphère de compétence ainsi que le dédoublement fonctionnel pouvant exister entre Macky Sall, le président de la République et Macky Sall, patron de l’Alliance pour la République...La preuve par l'image.



