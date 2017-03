Propriétaire de plusieurs véhicules 4x4 et des immeubles à Dakar, un « Modou-modou » surpris en train de cambrioler un magasin Difficile d’expliquer le cas de ce Modou-modou, qui malgré sa richesse, se met encore à voler. Propriétaire de plusieurs immeubles à Dakar ainsi que des magasins et des véhicules 4x4 qui lui assurent le transport en milieu rural, il a pourtant séjourné plusieurs fois en taule pour de petits larcins.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2017 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Mamoudou Leye est-il victime d’un mauvais sort ou a-t-il fait du vol son péché mignon ? En tout cas, après son retour au bercail, le « Modou-modou » âgé de 46 ans, établi au quartier Sara, dans la commune de Dahara, s’est transformé en voleur et receleur. Il a fait plusieurs fois la prison pour avoir commis des vols et du recel. Ainsi, pas plus tard que l’année dernière, il a été pris en flagrant délit de vol, sous des camions des de l’entreprise Henan Chine, alors qu’il tentait de vider le carburant de ces véhicules. Ses multiples séjours en prison ne l’ont cependant pas empêché de récidiver.



En effet, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 mars 2017, vers 1 heure du matin, le sieur Mamadou Léye, à bord de son véhicule 4x4 sans immatriculation, se rendit nuitamment au quartier « 3 Wagons » pour cambrioler le magasin appartenant au nommé Mamadou Sow. Apres avoir réussi à défoncer la porte du magasin, le « Modou-Modou » aidé par deux autres individus non encore identifiés, commença à charger des sacs d’aliment de bétail dans leur véhicule.



Malheureusement pour eux, ils furent aperçus par des riverains. Et c’est dans ces circonstances qu’un notable du quartier, sous l’anonymat, alerta vite les gendarmes qui ne perdirent pas du temps pour rappliquer sur les lieux. Sentant que les carottes étaient cuites pour eux, les deux acolytes du « Modou-Modou »prirent la poudre d’escampette et se fondirent dans la nature. Le mis en cause, intercepté, a été conduit sous la bonne escorte à l’unité de gendarmerie et les sacs d’aliment de bétail (une dizaine environ) restitués à son propriétaire.



Le « Modou-modou » voleur fut déféré au parquet de Louga ce mardi 28 mars 2017, pour vol avec infraction commis la nuit avec usage de moyen de locomotion.



Pour rappel, ce « Modou-modou » a plusieurs immeubles à Dakar et au Djolof, mais aussi des véhicules de type 4x4 qui assurent le transport en milieu rural et plusieurs magasins. Mais, depuis plus de trois ans, de retour d’Espagne, Mamadou Lèye a déjà commis plusieurs cas de vol et de recel. Ce qui fait dire à certains qu’il a été marabouté.



Vox Populi

