Protestations contre les investitures : Macky coupe des têtes, à qui le tour ?

Le chef de l’Etat Macky Sall semble décidé à mettre de l’ordre dans la pagaille au sein de sa coalition. Après avoir averti qu’il ne tolérera pas de liste parallèle issue de son camp, il a mis sa menace à exécution en limogeant le leader de Initiative pour une politique de développement (IPD), Ibrahima Abou Nguette, de son poste de Directeur de la construction. Ce dernier avait, en effet, mis en place une autre coalition en vue des élections législatives. Même s’il a protesté contre son limogeage, il a tout de même réaffirmé son ancrage dans Benno Bokk Yakaar.



Mais ce n’est pas tout, le Président Sall semble déterminé à discipliner les militants de son parti et à mettre ses alliés mécontents face à leur responsabilité. Ainsi, ceux qui ont osé défier son autorité en s’érigeant contre ses choix pour les investitures vont en payer le prix. Ce, surtout après les querelles et bagarres intestines qui ont été constatées un peu partout à travers le pays au moment des investitures. A en croire des informations glanées ça et là, le syndicaliste et leader du parti Nouvelle intelligence pour le développement de l’Afrique (Nida), Maguette Ngom, et celui du Mouvement pour l’action et la citoyenneté (Mac/Authentique), Ansoumana Danfa, sont les premiers à faire les frais de ce nettoyage.



Respectivement Conseiller spécial et Chargé de Mission à la Présidence de la République, les deux hommes auraient ouvertement contesté les décisions du Président. Leur destitution sonne ainsi comme un rappel à tous les leaders de mouvements et de partis alliés qui seraient tentés de le défier : le linge sale se lave en famille. D’ailleurs, l’on annonce que d’autres têtes vont tomber si l’on y prend garde et cette fois ce sera au cœur de l’Alliance pour la République. Une manière d’étouffer la révolte qui gronde dans l’œuf ? L’on ne saurait dire. En tout cas, il y a une volonté manifeste, de la part de Macky Sall, de faire cesser tout ce tintamarre et de pousser les militants à passer à l’essentiel.



