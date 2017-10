Psg: Neymar, Dani Alves, Silva et Cavani absents à l’entraînement Neymar, Dani Alves, Silva et Cavani étaient absents à l’entraînement du jeudi 12 octobre 2017. Revenus tardivement d’Amérique du Sud, ces joueurs importants du PSG ne figuraient pas sur la pelouse du camp des Loges, comme l’indiquent nos confrères du Parisien.



Il faut signaler que Neymar et Edinson Cavani ont disputé dans la nuit de mardi à mercredi, les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. C’est pourquoi, ils n’ont pas pris part à l’entraînement du Paris Saint-Germain, jeudi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|

C’est également le cas pour Dani Alves et Thiago Silva. Les joueurs parisiens affronteront le club de Dijon en match de championnat. L’entraîneur parisien, Unai Emery, pourra choisir l’option de laisser certains joueurs au repos pour préparer plus sereinement le match de la ligue des champions mardi prochain. Le PSG affrontera alors l’équipe d’ Anderlecht.

Hein Vanhaezebrouck, 53 ans, le nouvel entraîneur d’Anderlecht n’a pas caché son admiration pour l’équipe parisienne, surtout qu’elle a un très bon effectif. Hein Vanhaezebrouck pense que «le PSG, c’est la meilleure équipe du monde».

Même si l’entraîneur d’Anderlecht se montre ébloui par l’armada du Psg, il ne part pas affronter l’équipe parisienne avec un air défaitiste. Il compte bien relever le défi.

En revanche, dans les rangs du PSG, les nouvelles sont rassurantes pour les cas Thomas Meunier et Angel Di Maria, sortis sur blessure avec leur sélection nationale respective, ils ont pu s’entraîner jeudi, comme rapporte Le Parisien. Unai Emery devrait aussi récupérer Javier Pastore et Marco Verratti pour défier le club de Dijon, samedi prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook