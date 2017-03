Publi-reportage: Zahra Iyane Thiam tacle l’opposition et invite les Sénégalais à s’inscrire massivement sur les listes électorales Sensibiliser les citoyens à aller s’inscrire sur les listes pour obtenir la carte d’identité biométrique de la Cedeao et figurer sur les listes électorales, tel a été le sens de la randonnée pédestre organisée par l’Unité d’action pour l’émergence des Sicap liberté (UAES), samedi dernier. Cela a été en effet, l'occasion pour les politiques et les membres de la société civile de ladite commune de se pencher sur les problématiques telles que l’emploi des jeunes entre autres préoccupations.

Une foule composée de jeunes et d’adultes vêtus tous de tee-shirts blancs a sillonné les rues de la Sicap Liberté. De Liberté 1 à Liberté 6 extension, les habitants de cette commune ont semblé ne pas sentir la chaleur des rayons du soleil qui s’abattent sur eux. Cela a été une manière pour l’Unité d’action pour l’émergence des Sicap liberté (UAES) à travers une randonnée pédestre, de montrer leur engagement et leur volonté à sensibiliser les citoyens pour qu'ils s’inscrivent massivement sur les listes électorales et contribuent ainsi au développement du Sénégal.



Pour les acteurs de cette initiative, c’est un droit pour le citoyen d’obtenir la nouvelle carte d’identité qui sert en même temps de carte d’électeur pour pouvoir participer aux destinées de son pays.



Membre de cette Unité d'action, le ministre-conseiller auprès du président de la République, Zahra Iyane Thiam a pris part à ce rendez-vous sportif. Elle a fait savoir que le paradigme de développement au Sénégal doit changer et que les citoyens ont une part très importante dans la réalisation des objectifs, notamment ceux afférant au plan Sénégal émergent (PSE).



Par ailleurs, la conseillère du Président Macky Sall n’a pas raté l’opposition cette fois encore. Pour elle, cette dernière est juste là pour contester au lieu de faire des propositions. « Nous en avons fait le constat. De manière générale, l’opposition doit être une sentinelle, mais malheureusement nous avons constaté que l’opposition au Sénégal est une opposition de contestation. Ce n’est pas une opposition de force de proposition.



Aujourd’hui on attend l’opposition sur les problématiques de l’emploi des jeunes et de développement. Mais, nous avons une opposition politicienne qui ne s’intéresse qu’à des questions politiques. C’est pourquoi, nous avons décidé autour de l’unité d’action pour l’émergence des Sicap (UAES), de rassembler toutes les personnalités ressources puisque le développement d’un pays ne peut pas se faire qu’à travers seulement des actes politiques mais aussi, à travers les jeunes, les notables, etc. Et c’est toutes ces catégories que nous avons réussi à réunir autour de l’unité d’action pour l’émergence des Sicap. Pour cela nous avons choisi quatre axes majeurs d’intervention qui sont l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes et entrepreneuriat des femmes », a-t-elle fait savoir.



Fière de cet acte citoyenne dont ils viennent de faire montre, elle a lancé un appel, à l’opposition, à toute la classe politique et aux citoyens de manière générale, à répliquer ce modèle au niveau de toutes les communes. Avant de rassurer que « c’est sûr que si chaque commune répète ce modèle, nous aurons un Sénégal qui va de l’avant ».



En outre, ce rendez-vous n’etait pas uniquement pour sensibiliser à l’inscription pour l’obtention de la nouvelle carte biométrique, mais selon Mme Thiam, c’est une façon de recueillir également les difficultés rencontrées par les populations au sein de la commune et essayer d’apporter des solutions.



« Nous avons choisi l’engagement des jeunes puisque nous sommes avec l’association des jeunes actifs de la Sicap qui sont venus récemment faire revivre l’Antillana qui est une manifestation qu’on avait l’habitude de voir au niveau des Sicap et qui était quasiment devenue départementale.



Ce sont des jeunes qui se sont mobilisés pour des actions dans leurs commune et ils nous ont posé le problème de l’emploi et pour cela, nous allons faire l’état des lieux de notre commune et nous allons apporter des solutions ensemble. L’Etat ne peut pas tout faire. Les citoyens ont une part importante dans la recherche de solutions. Et aujourd’hui, ce qui est sûr, c’est qu’il y a une nouvelle dynamique au niveau de la Sicap », a-t-elle martelé.



Sur un autre registre, ce rendez-vous sportif permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, le diabète si l’on en croit les propos du président du club de randonnée pédestre Sicap Liberté, Mounday Diagne.



Venu participer également à cette randonnée pédestre, coordonnateur de l’Apr dans la commune de Sicap Liberté, Aliou Mara pense que cette rencontre va dans le sens de l’émergence des Sicap Liberté. Pour lui, « c’est pour essayer de rehausser notre environnement au niveau de la commune ». En l’en croire, « l’environnement s’est dégradé dans nos différents quartiers et donc, il est temps, hors les casquettes politiques, que tout le monde s’y prenne et on essaie de travailler la main dans la main pour essayer de redonner le prestige d’antan qu’avaient les Sicap Liberté», conclut-il.



