Publication des nouveaux membres du gouvernement : « Zahra Iyane THIAM DIOP exprime son satisfecit »

Le nouveau gouvernement du Sénégal est connu depuis hier. L’équipe est composée de 39 ministres dont 4 ministres Délégués et 8 femmes.



Même si les supputations vont bon train concernant le choix du Président Macky SALL, Mme Zahra Iyane Thiam DIOP est d’avis que cet attelage gouvernemental répond à la vision du chef de l’Etat, relative à la prise en charge des diversités et des besoins socio-économiques des populations sénégalaises.



Répondant aux questions des journalistes d’une radio de la place, la Ministre-Conseiller du Président de la République dira : « Nous rendons grâce à Dieu d’avoir un nouveau gouvernement équilibré, et en définitive, le plus important ce n’est pas l’équipe, mais ce que ladite équipe fera sur le terrain.



Ce qui est sûr, leur tâche va s’inscrire dans la continuité du programme du Président SALL, mis en œuvre depuis son accession à la magistrature suprême. Maintenant, en tant que personne, nous donnons juste des avis. Il faut rappeler que les prérogatives reviennent au chef de l’Etat. C’est lui qui nomme aux postes civils et militaires ».



A la question relative au fait que le Président de la République ait cédé à la pression de l’opposition qui exigeait le départ de Abdoulaye Daouda Diallo , Zahra Iyane Thiam DIOP réfute : " Je pense qu’il faudrait quand même, préciser que le chef de l’Etat ne cède à aucune forme de pression, il prend des décisions en fonction de ce qu’il juge pour l’intérêt des populations, émanant des informations qu’il reçoit".



L’opposition devrait donc se féliciter du fait que son Excellence ne se considère pas comme un Président de la majorité, mais plutôt comme un Président de tous les Sénégalais, qui est à l’écoute de tous.



Par rapport à la place réservée aux femmes dans le gouvernement, Mme DIOP juge le nombre minime d’autant qu’au Sénégal, plus de la moitié de la population est constituée de femmes. Elle pense maintenant que ce sera aux femmes de se battre continuellement, pour consolider, tout en sachant que les hommes ne leur feront pas de cadeaux.



