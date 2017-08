Publication tendancieuse des résultats des Législatives : Le CORED sermonne les médias Le Conseil pour l’Observation des règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) fustige la publication tendancieuse par des médias des résultats du scrutin législatif de dimanche dernier, les invitant du coup à rester à équidistance des chapelles politiques.

«Il ressort que le département de Dakar focalise depuis dimanche soir toutes les attentions au vu des énormes enjeux en lice. Deux listes se disputent la victoire, Mankoo Taxawu Senegaal et Benno Bokk Yakaar. Certains confrères et consœurs se font les porte-voix de chaque camp et proclament sa victoire. Dès la fin du dépouillement des bureaux de vote et l’affichage, la presse doit laisser les organes compétents faire leur travail et publier les résultats provisoires», écrit d’emblée le CORED.



Poursuivant, il rappelle qu’il ne revient pas à la presse de se substituer aux organes compétents pour proclamer les résultats des élections. «Les journalistes doivent attendre les résultats de la commission départementale puis nationale, pour être édifiés et informer les Sénégalais. Abstenons-nous de défendre des intérêts bassement partisans et refusons que des politiciens nous manipulent pour leurs propres intérêts», recommande l’Observatoire.



Le CORED invite les journalistes à garder une posture équilibrée vis-à-vis des acteurs politiques. " C’est comme ça que nous pouvons sauvegarder notre crédibilité et notre respectabilité qui doivent nous guider en tout temps et tout lieu".



Cependant, le CORED se félicite dans l’ensemble du rôle de la presse pour des élections législatives transparentes et incontestables. Comme à son habitude, la presse a relayé en direct, les résultats des différents bureaux de vote à travers le pays, pour faire en sorte qu’aucun doute ne subsiste quant à la sincérité du scrutin.

