Qu’est-ce que l’homme ? Par Serigne Babacar Dieng

L’homme est la plus parfaite des manifestations cosmiques, l’être qui regroupe toutes les caractéristiques des autres êtres, les animaux et les oiseaux, ceux qui rampent et ceux qui volent. L’homme est la plus brillante des étoiles et en même temps le soleil qui se cache et prête sa lumière à la lune. L’homme est l’obscurité qui émane de la lumière et la lumière qui émane de l’obscurité. L’homme est l’être qui regroupe les terres et les mers, Al ADAMI (Koontoo Kunzun), l’incarnation du Livre Sacré. Regarde en toi, les montagnes symbolisent ton cœur, purifie-le tel est ton combat.



Qu’est-ce que l’homme ? Pourquoi l’œil voit, l’oreille entend ? Pourquoi la peau ressent fraicheur et chaleur ? Pourquoi le nez perçoit les odeurs et ne s’en lasse jamais ? La réponse est en toi !!!

L’homme est l’être à qui on a décerné le Manteau Royal.



C’est chez lui qu’on perçoit la lumière et c’est en lui que se cache l’obscurité. Le ciel symbolise ton savoir, planes-y et tu seras victorieux. L’homme est le catalyseur de toutes les énergies et pourtant qui est faible à cause de son ignorance. Noie-toi dans la mer de l’unicité, alors seulement tu pourras contempler la face de l’Unique. L’homme est la jonction entre le céleste et le terrestre, son esprit est la source qui ne tarit jamais. Essaie de te connaitre, les anges glorifient ton nom, l’oiseau qui chante te loue.

Tout ce qui est sur terre t’appartient, rien ne doit te résister, sois comme tu dois être et tout te sera facile. Eveille la lumière qui est en toi et tu brilleras, sois un être infaillible. Toutes les connaissances sont en toi, tu ne dois pas avoir de problèmes. Tu as tous les moyens, à toi de choisir ton chemin. L’homme ne peut être qu’homme, ni plus ni moins, lève-toi et brille de toutes tes lumières. Relève la tête, tout ira bien si tu y crois. Rien n’est l’égal de l’homme, c’est la lumière au vrai sens du terme. Allez, montre-leur qui tu es et de quoi tu es capable car tu es la quintessence de toutes les lumières.



L’homme est un être complet par essence, reste à ce qu’il le soit par existence, allez, affirmes-toi !!!



Par Serigne Babacar Dieng

