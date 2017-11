Qu'est-ce qui attire le plus les femmes chez un homme ? Après analyse de milliers de photos d'hommes postées sur un site, une étude anglaise suggère que les muscles et l'argent seraient les premiers critères d'attirance chez un homme.

Il semblerait que nos goûts en matière d'homme n'aient pas énormément évolué au cours de ces derniers siècles. Ce qui rendrait un homme séduisant, seraient ses muscles et son argent... C'est en tout cas ce que montre une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Coventry et d'Aberystwyth, en Angleterre.



Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont utilisé la base de données du site TubeCrush. Ce site web a la particularité de recueillir des photos d'hommes, prises à leur insu dans le métro londonien. Le - ou la - photographe du jour a tout simplement fondu devant un bel étalon, et a voulu en faire profiter toute une communauté. Trois ans de photos volées, à partir de 2014, ont donc été analysés par l'équipe de chercheurs. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Feminist Media Studies.



BEAU, RICHE ET MUSCLÉ

Il y avait de nombreuses similitudes chez les hommes photographiés. Bien que Londres soit une ville multiculturelle, la plupart d'entre eux étaient de type caucasien. Ensuite, l'accent était souvent mis sur leurs biceps, pectoraux, et toutes les parties du corps suggérant une certaine force physique. Les commentaires postés sous ce genre de photos faisaient souvent référence aux - supposées - prouesses sexuelles de ces hommes.



Outre les indicateurs d'une possible puissance physique et sexuelle, de nombreux symboles liés à un compte en banque satisfaisant - comme un téléphone dernier cri, une belle montre, ou des habits de marque - étaient souvent valorisés. Il y avait beaucoup moins d'images représentant d'autres formes de masculinité, telle que la paternité. Pour les chercheurs « c'est un problème, car même si nous avons l'impression d'avoir progressé, nos désirs sont toujours liés à l'argent et à la force. »



Selon les scientifiques, ce site représente aussi une forme d'inversion des rôles. « Prendre des photos d'hommes à leur insu pour la simple et bonne raison qu'ils sont attirants, peut être interprété comme un acte de puissance dans une société où le corps féminin a longtemps été considéré comme une propriété masculine », concluent les auteurs.







