Qualification au Mondial 2018: Ce que Macky Sall attend des "Lions de la Téranga"

Le chef de l’Etat a exhorté, ce lundi, les acteurs du football sénégalais à faire preuve de plus de vigilance pour faire face aux étapes plus importantes à venir, notamment la qualification à la Coupe du monde 2018.



«J’invite les dirigeants du football sénégalais, ainsi que tout l’encadrement administratif et technique, le coach et les joueurs, à redoubler de vigilance», a lancé Macky Sall qui souligne que «la Can a été une étape manquée, mais il y a encore des étapes plus importantes parce que nous devons nous qualifier à la Coupe du monde et nous devons continuer ce combat ».



Macky Sall qui s’exprimait en marge de la cérémonie solennelle de levée des couleurs nationales au Palais de la République, ce lundi, a rappelé que «c’est extrêmement important de garder le moral» après l’élimination des "Lions" en quarts de finale par le Cameroun, vainqueur à l'arrivée de la CAN 2017.



Senenews