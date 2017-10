Qualifié pour le second tour, Georges Weah reçu par le président Macky Sall Georges Weah, qualifié pour le second tour de l’élection présidentielle dans son pays, le Libéria cherche des soutiens. Hier, il a été reçu par le président sénégalais, Macky Sall.

A en croire le journal Libération qui a divulgué cette information dans sa livraison du jour, le Chef d’Etat sénégalais lui a prodigué de précieux conseils.

George Weah était arrivé largement en tête, avec 39%, devant Joseph Boakai, qui en a obtenu 29,1%.



La commission électorale du Liberia a confirmé jeudi que le second tour de l'élection présidentielle opposerait le 7 novembre le sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président sortant, Joseph Boakai, arrivés en tête le 10 octobre.

Le scrutin du 7 novembre doit permettre de désigner un successeur à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, élue une première fois en 2005 et qui ne peut plus se représenter après deux mandats successifs de six ans chacun.

