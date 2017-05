Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quand Antoine Griezmann se paie François Hollande… Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2017 à 23:14 | | 0 commentaire(s)| Il y a quelques mois, François Hollande n'y allait pas de main morte en critiquant fortement les footballeurs de l'équipe de France. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir Antoine Griezmann qui, dans son livre récemment publié, a décidé de remettre l'ancien président de la République, à sa place...

Il y a quelques mois, François Hollande publiait une autobiographie controversée. Intitulée Un président ne devrait pas dire ça, celle-ci débordait de petites anecdotes croustillantes et de critiques parfois acerbes. Parmi les cibles de celles-ci : les joueurs de l’équipe de France de football. Et pour cause, c’est en parlant des Bleus que le prédécesseur d’Emmanuel Macron les avait décrits comme des « gars des cités, sans références, sans valeurs », qui devraient faire de « la musculation de cerveau ». Une définition qui n’a visiblement pas plu à Antoine Griezmann…

ANTOINE GRIEZMANN : « C’ÉTAIT NUL » En effet, c’est dans son livre Derrière le sourire récemment publié que le chouchou des français a décidé de répliquer. Ainsi, réagissant aux propos de François Hollande, la star de l’Atletico Madrid déclare :

Que François Hollande dise ça, c’était nul. Il vient à Clai­re­fon­taine, passe du temps avec nous et après il balan­ce… Je trouve ça dommage.

Marqué par les mots durs de l’ancien président, Antoine Griezmann dépeint ensuite les efforts fournis par les joueurs de l’équipe de France pour dorer leur image. Il confie :

On fait beau­coup d’ef­forts, sous l’im­pul­sion de Didier Deschamps. Ainsi, le chef de la sécu­rité, à chaque fois qu’on descend du bus, nous demande d’en­le­ver nos casques, on essaie de bien faire les choses.

Une chose est sûre : le temps des accolades entre François Hollande et le futur marié, paraît bien loin…



