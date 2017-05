Quand Baba Aïdara verse dans l'intoxication !

Devant sa grossière déclaration, j’ai aussitôt pensé à la citation de l'autre qui disait qu’« un menteur n’a pas de partie, il ne protège que ces propres intérêts, vous il s’en moque ! Le menteur est égoïste et manipulateur ».



C’est d’ailleurs dans le souci de démonter les véritables mensonges de BABA NAAR et démasquer son jeu que je trempe ma plume.



Il convient d’emblée de rappeler que le document dont il dispose n’est ni plus ni moins qu’un simple Procès-Verbal d’audition, en lieu et place d’un rapport. Il est clairement visible qu’il s’agissait d’un jeu de questions-réponses, donc d’une interrogation.



Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce PV faisait suite à une enquête qui a été établie en février 2012 par l’IGE au niveau de l’entreprise PETROSEN, ce qui a conduit à l’interrogation du conseiller technique d’alors, MAMADOU FAYE.



Toutefois, il est visible que le nom du sieur Aly Ngouille NDIAYE n’y est nulle part mentionné

Par ailleurs, je dois rappeler à ce journaliste de KARIM WADE, qu’un rapport comporte quatre (4) étapes : la mission, les enquêtes, le rapport provisoire et le rapport définitif.



Or, le ministre Aly NGouille NDIAYE a affirmé qu’il n’a jamais reçu ni de lettre de mission ni de rapport provisoire, ni celui définitif. Cela veut tout simplement dire qu’il n’a jamais été interrogé par les experts de l’IGE et qu’un rapport l’incriminant n’a jamais été existé.



En outre, l'extrait du contrat publié par l’autorité compétente et qui est joint sur cet article, montre que KARIM WADE et Maitre Abdoulaye WADE sont les seuls signataires du contrat de recherche et de partage, acte effectué le 17 janvier 2012.



Aussi, la réponse donnée par MAMADOU FAYE sur l’extrait du PV d’audition, dont l’autre partie a été curieusement et inélégamment occultée par AIDARA peut corroborer mes propos (cf. : partie encerclée en noir sur le document).



Alors les questions qui méritent d’être posées sont les suivantes : pourquoi BABA NAAR AIDARA n’a-t-il jamais parlé de KARIM WADE alors qu’il sait avec pertinence que ce dernier était au cœur de ce dossier ? Pourquoi va-t-il jusqu’à falsifier un document dans l’unique but d’incriminer le Ministre Aly NGOUILLE NDIAYE et son Président?



Trouver les réponses à ces différentes questions m’ont permis de connaître de sources sûres et irréfutable qu’il est KARIMISTE de premier degré et, est en train de mener un combat sarcastique pour inciter la population sénégalaise à répudier le Président et son Ministre. Impossible !



BABA est loin d’être loyal et engagé ; il est plutôt perfide et sans conviction et pourtant, il gagne en estime à travers ses mensonges, mais comme disait l’adage, « le mensonge et la tromperie ne durent jamais : tout se dévoile au fil du temps. Et la confiance meurt alors….pour toujours ».



Au regard de ce qui précède, il est certifié que nous ne devons plus faire confiance à ce soi-disant journaliste d’investigation malhonnête; qui ne cesse de détruire la vérité, pervertir les faits dans le but de se faire un nom et de parvenir au pays de Mammon. Il est assimilable à un « prostitué intellectuel » car étant entièrement à la propriété de KARIM WADE.



Le MISSIONNAIRE Aly Ngouille