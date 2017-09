Quand Céline Dion se transforme en femme fatale

Une émancipation pour ne pas dire une révolution. Céline Dion n’est plus la même depuis plusieurs mois. Lors de sa dernière tournée européenne, la star québécoise a osé tous le styles, de la robe en cuir jaune griffée Christian Dior au chemisier en soie effet pyjama signé Louis Vuitton, sans oublier le superbe manteau noir de la maison Balmain !



Céline a réussi à s’imposer en icône de mode, en it-girl en puissance, grâce à son audace mais aussi grâce à Law Roach, son styliste depuis plus d’un an.



A ce sujet, l’homme de l’ombre dit de la chanteuse : «Je suis inspiré par elle. Céline n’a aucune peur, c’est une vraie fashionista, et quand vous avez l’opportunité de travailler avec quelqu’un qui n’a aucune peur… Je peux vraiment l’emmener n’importe où, elle aimera toujours essayer. Nous jouons avec les matières».



En cette fin d’été, à quelques jours de remonter sur la scène du Colosseum de Vegas, Céline semble avoir franchi un nouveau cap dans sa transformation. Un peu plus femme fatale qu’hier encore. La diva a décidé cette fois de s’attaquer à sa couleur de cheveux mais aussi à sa coiffure.



Et le résultat ? Ce n’est autre que son coiffeur de Montréal, David D’Amours, qui a posté une photo sur son compte Instagram.