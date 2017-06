Quand Cheikh Tidiane Gadio (Sénégal Dey dem) plagie Khalifa Sall (Dakar Dey dem)

Cheikh Tidiane Gadio qui a porté sur les fonts baptismaux la coalition Sénégal Dey Dem en vue des Législatives du 30 juillet, semble avoir plagié le slogan mis en branle par Khalifa Sall avec Taxawu Dakar, lors des élections locales de juin 2014 avec « Dakar Dey Dem » qui avait fait une razzia à Dakar.



Si « Oser l’avenir » d’Aïssata Tall Sall n’était pas très éloigné du slogan de Thomas Sankara «Oser inventer l’avenir », celui de Cheikh Tidiane Gadio pour ces Législatives, demeure trop proche du cri de guerre de Khalifa Sall avec Taxawu Dakar de juin 2014.





Rappelons qu’initialement, Cheikh Tidiane Gadio était parti pour mettre sur les fonts baptismaux une coalition avec Abdoulaye Baldé et des accointances avec Aisssata Tall étaient aussi éventées. Mais, finalement, Cheikh Tidiane Gadio, l’ancien ministre des Affaires étrangères d’Abdoulaye Wade, a plutôt jeté son dévolu sur « Sénégal dey dem », sur un air de plagiat de « Dakar dey dem ».



On a changé juste changé la capitale Dakar par le pays, le Sénégal. Mais, après tout, la coalition Taxawu Senegaal avait fait une razzia lors des locales. Reste maintenant à se demander si le camp de Cheikh Tidiane Gadio a fait un focus groupe, lors de l’élaboration et de la conception du nom de la liste.



Massène DIOP Leral.net

