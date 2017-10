Quand Edinson Cavani souhaite voir Neymar devenir le Ballon d’or

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017 à 19:19

Edinson Cavani souhaite voir Neymar devenir le meilleur joueur européen. L’attaquant Uruguayen a exprimé lors d’une interview accordée au média uruguayen Ovación, il y a quelques jours, son profond désir de voir son coéquipier au PSG remporter le Ballon d’or. Mais avant, Cavani a donné des éclaircissements sur l’« Affaire des penalties». Il a fait savoir que c’était juste un malentendu tout en soulignant que sa seule priorité, c’est la victoire de l’équipe. Cavani n’a pas voulu entrer un peu plus en détail puisqu’il a estimé que c’était des conversations du vestiaire.

J’ai parlé avec lui et je lui ai dit ce que je pensais. Mais ce sont des choses qui restent dans le vestiaire. Je ne vais pas raconter ce que nous nous sommes dits. Que cela reste à la discrétion de ceux qui suivent le football.», avant de poursuivre: «La seule chose que je veux, c’est que celui qui rejoint mon équipe le fasse avec l’intention de lutter pour le groupe. L’autre, l’individuel arrivera seul. Parce que si le groupe va bien, cela signifie que tout le monde travaille bien. »

Visiblement, il n’y a plus d’interview possible d’Edinson Cavani sans cette traditionnelle question sur son clash avec Neymar Jr. concernant l’attribution des penalties. Le média uruguayen Ovación a demandé à El Matador de revenir sur l’explication qu’il avait eue avec le n°10 parisien.

Pour le n°9 parisien, les objectifs individuels de Neymar Jr. riment avec les siens et ceux de l’équipe : «Nous avons le meilleur joueur du monde, pour moi c’est un plaisir. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je souhaite qu’il soit Ballon d’Or, parce que s’il est le meilleur, c’est parce qu’il va marquer de nombreux buts et nous faire gagner de nombreuses choses. Et moi je veux juste gagner. C’est la seule chose qui m’intéresse.»

Sans doute, c’est la seule chose qui intéresse vraiment les supporteurs du Paris Saint Germain.





