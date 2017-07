Alioune Sarr, ministre du Commerce, a lancé hier, les travaux de la route Sangué-Notto Diobass. Il a en profité pour jeter des pierres sur la tête d’Idrissa Seck, tête de liste de la coalition «Manko Taxawu Senegaal » à qui il reproche de n’avoir rien fait pour le département.



« Nous remercions le chef de l’Etat (Macky Sall), qui s’est impliqué pour ces projets puissent être réalisés. Depuis 1960, un seul mètre de piste n’a été réalisé ni par le Pds qui est resté au pouvoir pendant 12 ans, ni par ceux-là qui ont été Premier ministre sous Abdoulaye Wade et qui sont sur une liste départementale », a-t-il dit.



Et d’ajouter : « Nous ne sommes pas sur les attaques crypto-personnels. Le vrai débat, c’est un débat économique. Pourquoi Idrissa Seck, quand il était Premier ministre, n’a pas réalisé de piste communautaire dans le Notto Diobass, alors que son député (Mamadou Dialagne Faye) qui a fait deux mandats, vit dans la commune ? ».



Alioune Sarr a noté que 2009, date de son élection à la mairie Notto Diobass, à aujourd’hui, de 7 villages, il a pu réaliser des pistes rurales pour 37 villages. Et pour cette année, 17 kilomètres seront réalisés par le Programme d’urgence et de développement communautaire ( Pudc).