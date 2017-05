Quand Mankoo Taxawu Senegaal manque de respect aux Sénégalais… (Par Thierno Lô)

Je suis désolé mais comment les Sénégalais peuvent faire confiance à une opposition qui se joue de leur intelligence ? Sous prétexte d’éviter l’explosion de Manko Taxawu Senegaal, on nous dit que celui qui va diriger la liste nationale ne va pas se présenter à l’élection présidentielle.



On se moque de qui quand on sait que cette opposition va se présenter à l’élection présidentielle en candidatures plurielles, que la candidature unique n’est pas de mise et qu’aucun texte n’empêche cette tête de liste de se présenter à l’élection présidentielle.



Voilà un manque de respect aux populations et la preuve que ces gens n’ont pas de crédibilité et gèrent toujours des intérêts particuliers et non l’intérêt général.



Il va de soi qu’ils vont réagir mais de grâce, qu’ils répondent sur la candidature unique, les candidatures plurielles et quelle est la loi ou quel est le mécanisme qu’ils vont utiliser pour empêcher la candidature à la Présidentielle de la tête de liste.



Qu’ils ne nous parlent pas de morale car c’est pas la chose la mieux partagée dans la coalition. Et de grâce, nous ouvrons un débat d’idées et non de biceps.





Ministre Thierno Lô

Président de l’Alliance pour

la Paix et le Développement APD