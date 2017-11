Quand Me Wade parle de sa mort : "Quel que soit le moment où il enverra Son ange pour prendre mon âme, je serai ..." Il ne cesse de nous surprendre. Partout où il va, Me Wade réussi toujours à créer une ambiance particulière. Apres ses déclaration fracassantes d’avant-hier à Kaolack, l’ancien président de la République a rendu visite à Sidy Lamine Niasse, hier dans les locaux de Walf pour lui présenter ses condoléances: une occasion de parler de son âge et de sa mort.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2017 à 08:24 | | 0 commentaire(s)|

Il sait se mouvoir à sa guise dans chaque situation. Me Wade se réclamait, à la veille des élections législatives, de la catégorie de jeunes de 18 ans, pour affirmer sa capacité à tenir encore dans l’arène politique. Hier, il a viré à 180 degrés, en qualifiant sa vieillesse de bénédiction divine.



« Je suis un homme âgé, un vieillard, je le revendique parce que c’est un stade d’évolution de l’espèce humaine. Je remercie Dieu d’avoir prolongé ma vie au-delà de celle du Prophète Mouhammad (Psl) », clame Me Abdoulaye Wade. Poursuivant, l’ancien Président de la République qui a déjà soufflé sa 93e bougie, avant de rendre grâce à Dieu ; « Quel que soit le moment où il enverra Son ange pour prendre mon âme, je serai un homme heureux encore quand il m’aura reçu dans Son paradis ».



Décrivant la grande générosité d’Allah, Me Wade s’est plu à taquiner l’assistance. « Je suis conscient que j’ai commis beaucoup d’erreurs, mais Allah est généreux. Je suis sûr qu’il va me le pardonner, parce que j’ai cherché durant toute ma vie à faire du bien, à aider ceux qui souffrent et à prêcher la paix. De ce fait, je suis très optimiste pour l’au-delà ». Me Wade d’ironiser, « si jamais certains d’entre vous se retrouvent dans des difficultés, qu’ils viennent me voir, je les aiderais volontiers à traverser sans problème ».









Les Echos

