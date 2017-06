Quand Messi encense Ronaldo

Invité à commenter les performances de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi s’est dit impressionné par la capacité de l’ailier du Real Madrid à se surpasser.



Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo avait dit tout le bien qu’il pense de Lionel Messi. « C’est un crack. Je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer » ; tels étaient les mots de l’ailier du Real Madrid.



Le numéro 10 du FC Barcelone lui retourne le compliment ce jeudi. Interrogé par ESPN, Messi rend en effet un vibrant hommage à l’international portugais, pourtant son plus grand rival sur les pelouses.



« Je l’ai toujours dit et lui aussi : notre rivalité est alimentée par la presse davantage que par nous-mêmes. Chacun essaie de faire de son mieux et de donner le meilleur de lui-même, rien de plus. Je n’accorde pas une grande importance aux discours venus de l’extérieur. Cristiano Ronaldo est un grand joueur qui a beaucoup de qualités et qui se surpasse année après année. C’est pour ça que c’est l’un des meilleurs du monde. »



Deux génies du football et deux champions respectueux. A-t-on le droit d’être fan de Messi et de Cristiano Ronaldo ? A vous d’en décider…