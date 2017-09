Quand Moustapha Niasse rappelle, avec émotion, sa brouille avec Djibo Kâ L’histoire était connue. Moustapha Niasse et Djibo Kâ ont été, un temps, fâchés à cause d’une histoire de gifle au cours d’une réunion alors qu’ils étaient tous les deux membres influents du Parti socialiste (PS).

A l’annonce du décès du Secrétaire général de l’Union du Renouveau démocratique en pleine session extraordinaire à l’Assemblée nationale, le président nouvellement réélu à la tête de l’hémicycle, est revenu avec émotion de cette affaire dictée par « les vicissitudes mais vite dépassée ».



« Les vicissitudes de la vie nous avaient séparés un moment, mais je suis fier de dire aujourd'hui qu'on s'était retrouvé, il y a de cela plusieurs années et qu'il était redevenu mon jeune frère. Le Sénégal a perdu un fils mais moi, j'ai perdu un jeune frère », a-t-il rappelé.



Visiblement affecté, il ajoute : « mon cœur est triste aujourd'hui mais je m'en remets à Dieu puisque la mort est la jumelle de la vie. Je demande une minute de prières pour le repos de l'âme d'un des dignes fils du Sénégal, un militant engagé, un homme d'Etat et un Sénégalais qui a passé sa vie à servir son pays. Que son âme repose en paix ! ». Bel hommage !



L’ancien ministre, Djibo Kâ est décédé hier, dans une clinique de Dakar. Sa levée du corps est prévue ce samedi à l’hôpital principal de Dakar, avant son enterrement au cimetière musulman de Yoff (Dakar).







