Quand Rihanna se livre à un « défilé » digne de la Fashion Week Neyorkaise Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2017 à 22:04 | | 0 commentaire(s)| Même si elle a pris quelques kilos, Rihanna se montre bien décidée à prouver qu'elle reste toujours une star à la mode comme l'ont indiqué nos confrères du magazine people public . Ses rondeurs ne pourront donc pas l'empêcher de se mettre en Mini-jupe et cuissardes ou en legging moulant. Dans les rues de New York où elle a été aperçue ce vendredi, la chanteuse native de la barbade a offert un défilé digne d'une Fashion Week, pour le plus grand bonheur des paparazzis qui n'ont pas manqué l'occasion d'immortaliser ce moment.

Depuis le lancement de sa marque de beauté Fenty Beauty le 8 septembre dernier à New York, Rihanna sillonne les grandes villes du monde pour faire découvrir à tous les produits cosmétiques qu’elle a conçus. Elle avait déjà été aperçue à Londres il y a quelques temps avec son boyfriend Hassan, après y avoir séjourné pendant un long moment peu avant. Rihanna est enfin de retour à New York, ville où elle possède un appartement et où elle aime venir se reposer.



A cette occasion, les paparazzis sont donc à l’affût de la moindre sortie de la chanteuse dans les rues de la Grosse Pomme. Ils étaient visiblement ravis de filmer la belle barbadienne puisqu’elle ne se cache pas. Lorsqu’elle se rend à une soirée organisée par Vogue, elle mise sur l’ensemble en denim. Pour aller à la Gym le lendemain, c’est en leggings moulant et pull XL qu’elle est aperçue. Rihanna prouve une fois de plus qu’elle est la reine du style et que les attaques sur son poids ne sont qu’un lointain souvenir qui seraient loin de l’affecter.





