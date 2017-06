Quand Serigne Sam Mbaye décryptait la mort subite...Témoignages et recommandations.. Serigne Sam Mbaye est un intellectuel et islamologue sénégalais né en 1922 à Louga dans une famille réputée par son érudition et sa vertu religieuses, et rappelé à Dieu le 15 mars 1998. Il est le fils du grand soufi Mame Cheikh Mbaye qui fut un adorateur pétri de dons et de miracles– également connu sous le nom de Ahmadou Sakhir – et le frère du marabout mouride et homme d'affaires Djily Mbaye. Il fut baptisé Mame Mor Diarra, frère germain (même père et même mère) de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et fondateur du village de Sam; ce qui lui valut le prénom Serigne Sam (le Marabout de Sam).

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2017 à 14:45



