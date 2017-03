Quand Seydou Guèye singe Wade: " Macky, je dirai au peuple que tu as bien travaillé"

En 2008, l'ancien Président Abdoulaye Wade, visitant les chantiers de l'Anoci, déclarait en s'adressant à son fils et puissant ministre du "ciel et de la terre" : " Karim, je dirai à ta mère que tu as bien travaillé". Cette phrase a suscité une tempête dans landernau politique.



Six ans plus tard, c'est le porte-parole du régime de Macky Sall qui singe cette phrase. "Macky , je dirai au peuple que tu as bien travaillé", a déclaré samedi Seydou Guèye, lors de la célébration des 5 ans de Macky Sall au pouvoir, organisé par les jeunes du parti présidentielle.



Même s'il admet que beaucoup reste à faire, le responsable de l'Apr soutient que le bilan du Président Sall est "largement positif". M. Guèye a profité de cette tribune pour lancer des piques contre l'opposition. "Nous devons faire beaucoup d'efforts pour mettre au cœur de notre présence en politique, le dialogue et non l'invective. Des efforts à la conversation de la bonne gouvernance doivent être faits. Quand on entend certains de nos compatriotes réagir sur la reddition des comptes, on se demande si leurs auteurs sont prêts à rendre compte".

