Quand Tounkara alertait Mactar Bâ en 2014: "la rénovation du stade Demba Diop a été bâclée" Les signaux du drame survenu le samedi dernier au stade Demba Diop faisant huit morts et plusieurs blessés, ont pourtant été portés à la connaissance aux autorités compétentes. Mamadou Sy Tounkara, présentateur de « Senegaal ca kanam », avait dans une lettre, alerté le ministre des Sports, Matar Bâ que la rénovation du stade Demba Diop avait été bâclée.





Voici in extenso l’intégralité de sa lettre...



Dakar, le 15 décembre 2014



Monsieur Matar Ba

Ministre des Sports

Dakar – SENEGAL



Objet : la rénovation du stade Demba Diop a été bâclée



Monsieur le Ministre,



Le stade Demba Diop de Dakar, qui date de 1963, a été fermé pour rénovation pendant six mois, de mai à novembre 2014, accusant un retard de deux mois sur le calendrier initial.



A sa réouverture, le constat est amer : il n’y a toujours pas de tableau d’affichage ni de toilettes pour le public ; l’éclairage est toujours aussi médiocre car les projecteurs n’ont pas fait partie des travaux. Bref, le travail a été bâclé. Pourquoi ? Qui est à l’origine d’une rénovation aussi médiocre ? Le budget de 400 millions FCFA n’était-il pas suffisant ? L’argent a-t-il été bien dépensé avec le maximum d’efficacité, sans corruption ni pots-de-vins ?



En ce qui concerne l’émergence à laquelle aspire le Sénégal, la composante « sport » n’est surtout pas à négliger. Elle est facteur de mobilisation de ressources, aussi bien humaines que matérielles et financières. Elle génère de la plus-value et de la croissance.



Or, le sport moderne ne peut se faire sans infrastructures dignes de ce nom. Un stade national tel que Demba Diop, en 2014, devrait être doté de tableau d’affichage, de toilettes décentes et d’éclairage sans défaut. Est-il acceptable qu’aucun stade du Sénégal ne soit aux normes internationales, car même le stade Léopold Sédar Senghor, le plus grand, est dépourvu de tableau d’affichage, ce qui est suffisant pour le disqualifier de toute rencontre internationale officielle ?



S’il est nécessaire de fermer une nouvelle fois le stade Demba Diop pour le pourvoir en tableau d’affichage, de toilettes pour le public et d’un éclairage satisfaisant, il faut le faire. Ceux qui fréquentent ce stade vous en sauront gré. Le tableau d’affichage du stade Léopold Sédar Senghor doit aussi être fonctionnel.



En tout état de cause, votre passage au ministère des Sports aura été un gros échec si vous ne réussissez pas à doter notre pays, au moins, d’un seul stade présentant toutes les fonctionnalités et standards des stades modernes.



Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments patriotiques.





Mamadou Sy Tounkara, Présentateur de « Senegaal ca kanam »

