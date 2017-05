Quand le mari de Brigitte Macron a découvert sa liaison...

De quoi rendre la découverte de leur liaison extrêmement violente. « Il a quitté leur foyer » explique au quotidien anglais Benoît Delespierre, journaliste au Courrier Picard local. Un homme profondément blessé, comme le confirme Sylvie Bommel.



Selon cette journaliste qui a travaillé sur l'histoire des Macron, il sera tellement affecté par la rupture qu'il n'assistera même pas à l'enterrement de sa propre mère, de peur d'y croiser son ex-femme ! « Il ne voulait plus se montrer après ce qui lui était arrivé » analyse-t-elle. « Cela a dû être un choc terrible d'être quitté pour quelqu'un d'aussi jeune. »





"Cela a été un immense scandale"



Et si les enfants de Brigitte - Sébastien, Laurence et Tiphaine - sont aujourd'hui très proches du candidat, cette histoire atypique ne réjouira pas non plus le reste de son clan. Il faut dire que les Trogneux sont une célèbre famille de pâtissiers, connue et respectée du tout-Amiens ! « Cela a été un immense scandale » reprend Benoît Delespierre. « En toute franchise, ils n'aiment pas vraiment en parler. Tout cela les a énormément embarrassés. Son père Jean était furieux. »



Tout comme l'un de ses frères, en surprenant le couple clandestin lors d'un rendez-vous secret au bord d'une piscine... Des blessures dont la potentielle Première dame mesure aujourd'hui les conséquences. « L'amour a tout emporté sur son passage et m'a conduite au divorce » expliquait-elle à Paris Match en 2016. « Impossible de lui résister. » Comme son ex-mari l'a très douloureusement éprouvé.



