Quand le nu prend ses quartiers au Grand Théâtre !

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2017 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Notre société souffre d'une sérieuse crise d'identité et c'est peu dire. il n'est que de voir cette déferlante exhibitionniste qui a cours dans tous les domaines, internet, les lieux de spectacle,les écarts de langage et nous en passons, pour s'en convaincre. Le 'buzz' est devenu un sport "bien de chez nous" pour nos "célébrités" mais également pour madame et monsieur tout le monde. Qu'en est-il des légendaires vertus de kersa et sutura sénégalaises ?