Quand les Sénégalais confondent démocratie et anarchie !!! ( Par M.BACARY SECK, Mouvement M.A.C.K.Y)

L'escalade de la violence verbale nous incommode en tant que citoyen. En effet, le Sénégal, pays de la Téranga et des bonnes valeurs, est en passe de devenir le pays des hors-la-loi, tant les gens se permettent tout. Nous en voulons pour preuve les écarts de langage notés ça et là.



Quand par exemple des gens( qui veulent nous représenter au sein de l'hémicycle) se permettent de traiter le Chef de l'État, par ailleurs première institution de la République, de tous les noms d'oiseaux, l'on se demande comment doivent se comporter les autres citoyens.



Si des gens qui sont au fait des textes qui régissent le pays, s'adonnent à ce genre de pratiques, le citoyen lambda( entendez par là le citoyen qui ne connaît pas les textes), ne fera que suivre cette voie. Ces gens-là devraient montrer le bon exemple au lieu de tracer la voie de la violence verbale. La situation actuelle du pays est assimilable à de "l'anarchie", car seuls les anars ne supportent pas l'autorité.



Quand un député, censé respecter les institutions de la République, se permet d'insulter publiquement le chef de l'État en le traitant de "vol...."( j'ai même honte de le prononcer), nous sommes vraiment dans un monde à l'envers. Et pourtant, lorsqu'on veut parler d'un député, om met l'adjectif honorable devant. Mais, le Président de la République, n'est-il pas plus honorable qu'un député? qu'un ministre? Pourquoi certaines personnes, pour essayer de s'exprimer ou de donner leur point de vue, ont-elles besoin d'être arrogantes ( voire incorrectes)?



Ce comportement de gens supposées connaître et respecter les institutions, a ouvert la voie à la série de dérapages verbaux auxquels on assiste en ce moment au Sénégal. Cette chanteuse qui a été alpaguée par les éléments de la DIC, en est la parfaite illustration.



A.C.Dieng, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a elle aussi brillé dans cet exercice peu reluisant. Maintenant qu'elle a été arrêtée, elle se confond en excuses, prétextant qu'elle n'était pas dans son état normal. L'on est en droit de se demander dans quel état elle était, pour avoir le cran de s'attaquer ouvertement et publiquement à SEM Macky Sall.



Le rappeur Niagass aussi a brillé dans cet exercice en insultant, dans un enregistrement audio, la Première dame et son frère qui est le Maire de Saint-Louis.



Il est temps d'infliger de lourdes sanctions à ce genre de personnes pour leur ôter l'envie de recommencer. Il est inadmissible que des gens se servent des réseaux sociaux pour insulter les gens à tort et à travers. Les gens doivent non seulement respecter chaque être humain, mais plus particulièrement une institution de la République.



Nous devons être en mesure de donner nos points de vue sur n'importe quel sujet sans pour autant utiliser un langage indigne d'un être humain du 21ème siècle. Nous sommes certes dans un pays dont la démocratie est vantée et citée en exemple dans le monde entier, mais démocratie ne signifie nullement anarchie.



Rappelons ici que notre pays a toujours été cité en exemple pour ses valeurs nobles, le sens de la retenue de ses habitants. Les personnes morales, dont nous nous glorifions tous les jours, ne nous ont ni légué, ni appris ces comportements et écarts de langage que nous savons.Pour dire que: " Les insultes sont le propre des gens n'ayant pas d'arguments pour défendre leurs idées". VIVEMENT POUR DES DÉBATS FRUCTUEUX ET INSTRUCTIFS SANS ÉCART DE LANGAGE.



M.A.C.K.Y(Mouvement d'Adhésion Citoyenne"Kooluté ak Yokuté")