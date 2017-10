Quand les dissidents se perdent dans leur prétention démesurée (Yeya Diallo) Quand les dissidents se perdent dans leur prétention démesurée et n'ont pas le courage de s'assumer, ça frise le ridicule.









Oui, le vin est tiré vous n'avez qu'à le boire. L'affolement et la cacophonie médiatique n'est que signe de faiblesse alors calmez vos nerfs et assumez-vous.



Le Parti socialiste reste droit dans ses bottes et marche courageusement vers son destin. Des élections de 2012 à aujourd'hui, le Parti socialiste est resté constant dans la dynamique unitaire de Benno Bokk Yakaar tout en se fondant sur ses textes et les délibérations démocratiques de ses instances pour la stabilité du pays.



Pour preuve le parti a toujours apprécié toutes les situations politiques et en a tiré les conséquences les plus objectives.



D'abord conscient du caractère et du contenu de l’article 7 en son alinéa 2: " La qualité de membre du Parti socialiste est incompatible avec l’appartenance à une autre organisation politique, groupement ethnique, régional ou religieux à caractère politique", notre règlement intérieur stipule clairement les conditions d' appartenance au parti socialiste qu'aucun militant n'est censé ignorer.



Ensuite, pour les différentes échéances électorales, le parti a toujours donné des orientations fortes pour une bonne implication du parti.



Ainsi au locale de 2014, le parti avait suggéré toute alliance qui pouvait permettre de remporter les élections. Une décision actée et validée par les instances régulières du Parti.



Mais pour les Législatives, contrairement aux positions véhiculées par les mauvais perdants, le parti a clairement notifié à tous ses membres qu'il n'est pas question de soutenir ou de cautionner une quelconque liste dissidente à liste de Bby . Et que tout militant qui irait à l'encontre de cette décision, se sera auto-exclu.



Il est alors claire que tous ceux qui ont ramé à contre-courant, doivent en tirer les conséquences et doivent s'attendre aux sanctions prévues par les textes du parti.



Le parti ne fait que formaliser et sans tambours ni trompettes, le parti prendra des décisions en toute responsabilité parce que quand on appartient à une organisation, soit on respecte ses textes et son fonctionnement soit on la quitte, c'est aussi simple. Il n'y a vraiment pas de débat ils ont engagé la dissidence, ils méritent l'exclusion tout bonnement.







Honorable Députée Yeya Diallo

Présidente du Mouvement National des Jeunesses Féminines du Parti Socialiste







