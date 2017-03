Quand les jumelles de Madonna s'amusent avec leur première Barbie

" Voici ce qui se passe quand vous rece­vez votre première poupée Barbie !" Les deux fillettes origi­naires du Malawi ont été adop­tées il y a à peine deux mois et leur maman les gâte beau­coup. Après leur avoir offert des ensembles Adidas, la chan­teuse leur a fait cadeaux de deux poupées Barbie iden­tiques. Sur une autre vidéo, Esther et Stella font leurs premiers essais au bowling. On entend même la voix de Madonna qui les encou­rage tendre­ment.