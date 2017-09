Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quand les starlettes grandissent Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2017 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

Les avant/après des stars nous fait toujours autant rire. Certains ont changé, beaucoup changé. D’autres pas du tout, à se demander si le vieillissement à le moindre effet sur eux. Parlons peu, parlons bien, on vous laisse regarder en images.



On commence avec la catégorie « les inchangés » : ces personnalités emblématiques de la scène internationale qui n’ont pas changé. Premier sur notre liste : Monsieur Snoop Doggy Dogg lui-même. Même sourire, même nez, mêmes oreilles, même regard rieur, la seule différence réside dans la longueur capillaire. Aujourd’hui le rappeur-producteur prend de l’âge, certes, mais a gardé son petit charme qui lui est propre.

Paul Van Haver connu sous le nom Stromae, ou le maestro dans l’art de jouer avec les mots, a su combler son sourire sans incisives. Qui aurait pensé, en voyant cette frimousse d’un blond vénitien, que quelques années plus tard, on parlerait de lui comme un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes-producteurs de hip-hop, musique électronique et chanson française de sa génération. Véritable icône musicale et icône de mode, l’artiste rwando-belge a fait du chemin depuis l’époque des polos quadricolores et des cheveux ébouriffés.

Dans la famille des grosses pointures afro-américaines, on continue avec Monsieur TIDAL aka Jay-Z. Certes il a pris de l’âge – et quelques kilos, rires – mais Monsieur Shawn Corey Carter n’a pas changé !



Si on parle de Jay-Z, on parlera forcément et inévitablement, de sa chère épouse Beyoncé Giselle Knowles-Carter. N’était-elle pas toute mimi quand elle était haute comme trois pommes, avant qu’elle devienne ZE Queen Bey internationale.

Alors là vraiment, dites-nous où est le changement, Oui niveau make-up et « capillairement » parlant, c’est sûr que Rihanna a évolué – et dans ses activités aussi, passer des jeux dans le sable aux photos fesses & seins à l’air pour le magazine LUI sans parler de ses clips à déconseiller aux moins de 18 ans – mais « facialement » parlant, la princesses de la Barbade n’a pas bougé d’un pouce. C’est sûr l’innocence et la naïveté de l’enfance est bien vite parti. Comme elle l’a dit elle même, « Good girl gone bad« .





