Quarante-huit heures après les huit morts de Demba Diop : le Procureur de la République monte sur scène ! Le Sénégal sera à son écoute. Lui, c’est le Procureur de la République. Qui fera face à la presse, ce lundi 17 juillet 2017. Ce, pour se prononcer sur le drame survenu, ce samedi, au Stade Demba Diop, lors de la Finale de la Coupe de la Ligue, opposant l’Us Ouakam au Stade de Mbour. Et ayant occasionné la mort de huit personnes et fait plusieurs blessés.



Pour rappel, tout est parti d’une bousculade entre supporteurs mbourois, après que les supporteurs de l’Us Ouakam se sont mis à leur jeter des pierres. Dans la confusion, la Police, soucieuse de rétablir l’ordre, a dû user de grenades lacrymogènes.



Malheureusement, dans la foulée, une partie du mur du Stade Demba Diop s’est affaissée sur les supporteurs de l’équipe visiteuse.



Le Président de la République, dans un communiqué, hier, promet que les coupables seront retrouvés et sanctionnés, sans faiblesse aucune.



