Quart de finale Sénégal-Cameroun: La bataille du milieu aura bien lieu ! Pour ce match de demain entre le Sénégal et le Cameroun, qui évoluent dans le même schéma tactique (4-3-3) depuis le début de la Can, la bataille du milieu de terrain sera déterminante pour espérer rejoindre les demi-finales.

Ce sera la clé pour gagner le quart. Si le Sénégal fait peur par son attaque de feu emmenée par Sadio Mané, avec 6 réalisations dans la phase de poule, le Cameroun s'est qualifié en quart de finale grâce à son milieu de terrain, qui a marqué l'essentiel de ses buts au Gabon. A l'exception de celui inscrit par Benjamin Moukandjo sur un coup franc en pleine lucarne lors du premier match de poule contre le Burkina Faso, tous les autres buts des "Lions indomptables" ont été inscrits par les milieux de terrain. Lorsqu'ils ont été menés au score par la Guinée-Bissau, c'est grâce à des réalisations de Michael Ngadeu Ngadjui et Sébastien Siani qu'ils ont pu remporter ce deuxième match du groupe A, assurant ainsi leur qualification au deuxième tour.



Ndadeu, Siani et Mandjeck: percutants et buteurs



A eux trois, ils ont grandement participé à museler les "Djurtus", pourtant réputés très physiques. Né à Dakar le 21 décembre 1986, Siani (1,73m, 73 kg) évolue en Ostende où il est titulaire à part entière, avec 14 matchs après 16 journées dans le championnat belge. Capable de tirer les coups de pieds arrêtés, à l'image de Pape Kouli Diop pour le Sénégal, il sera épaulé par Ngadeu (26 ans, 1,90 m), le puissant joueur du club tchèque de Slavia Prague, qui prend du galon dans la tanière des "Lions indomptables". Ce duo devrait être renforcé avec le retour de suspension de Georges Mandjeck (1,83m, 75 kg). Doté d'un gros volume de jeu, de qualités techniques, athlétiques et tactiques, fort dans la conservation du ballon et capable d'alimenter les attaquants, le joueur du Fc Metz sera le principal adversaire direct de Kouyaté et ses partenaires dans l’entre-jeu. Et en plus de ses qualités de récupérateur, le partenaire de Ismaïla Sarr chez les Grenats sait aussi marquer, avec ses 2 buts en 17 matchs de Ligue 1 cette saison.



Gana, Kouyaté et Saivet, les rampes de lancement



Pour contrer les"Lions" de la "Téranga", qui évoluent dans le même schéma tactique (4-3-3), Hugo Boss compte grandement sur les qualités athlétiques de son équipe. Avec des joueurs gâtés par la nature, le sélectionneur camerounais veut étouffer l’entre-jeu du Sénégal, où Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté et Henri Saivet servent de rampes de lancement pour mettre les attaquants sénégalais sur orbite.



Mieux outillés techniquement, les hommes de Aliou Cissé ne manquent pas d'arguments pour sortir du pressing intense qui constitue l'une des marques de fabrique des Camerounais depuis le début de la CAN. Avec un Gana Guèye immense face au Zimbabwe, un Cheikhou Kouyaté élu Homme du match et un Henri Saivet qui a démontré toute l'étendue de son talent, avec un coup franc lumineux face aux "Warrios", voire Pape Kouli Diop et Pape Alioune Ndiaye, qui ont livré une copie propre face à l'Algérie, le Sénégal semble outillé pour gagner cette bataille du milieu, qui sera un ...match dans le match dans la rencontre de demain.



