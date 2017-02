Quartier Rebeuss: Un homme retrouvé mort dans une chambre de passe à l'hôtel "Le Saloum"

A. Ndiaye né en 1959 et domicilié à la Médina, a été retrouvé mort ce samedi à l'hôtel "Le Saloum" sis au quartier Rebeuss de Dakar. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte par la police, la victime était en compagnie d'une fille d'une trentaine d'années, sans autre précision sur son identité.



Elle a quitté les lieux juste après le décès son "amant," sans laisser de traces. La jeune fille est arrivée sur les lieux 20 minutes après son partenaire, qui d'après les témoins, est décédé vers les coups de 19 heures 40 minutes.



Et, c'est seulement vers 2 heures du matin (dimanche) que la police a été avisée de sa mort dont les causes restent encore inconnues. Mais, des rumeurs avancent qu'il aurait pris une substance aphrodisiaque. Le corps sans vie de A. Ndiaye a été évacué à l'hôpital Le Dantec.