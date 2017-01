Quatre quarts de finale aux saveurs variées pour la CAN 2017

Burkina Faso – Tunisie, Sénégal – Cameroun, RD Congo – Ghana et Egypte – Maroc sont les affiches des quarts de finale de la CAN 2017, prévus les 28 et 29 janvier. Quatre rencontres aux saveurs fort différentes.



Burkina Faso – Tunisie, le samedi 28 janvier à Libreville (16 h TU)



Ce devait être un quart de finale de fête pour le Gabon. Mais en l’absence des joueurs gabonais, éliminés dès le premier tour, ce match ne devrait pas attirer les foules au Stade de l’amitié, samedi prochain.



Burkina Faso - Tunisie est pourtant une affiche rare en Coupe d’Afrique des Nations. La précédente confrontation entre Burkinabè et Tunisiens remonte à l’édition 1998. Les « Etalons » s’étaient qualifiés aux tirs au but.



Sénégal – Cameroun, le samedi 28 janvier à Franceville (19 h TU)



Les Camerounais avaient eux aussi enlevé la mise aux tirs au but, face aux Sénégalais. Mais c’était en finale de la CAN 2002 ! Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur des « Lions de la Téranga », en était. Depuis, les matches entre les deux sélections ont toujours été animés.



Le Sénégal abordera ce deuxième quart de finale avec un statut de favori, en raison de son beau parcours au premier tour. Les "Lions" de la Téranga joueront leur quatrième rencontre dans le même stade, un avantage à leurs yeux.



RD Congo – Ghana, le dimanche 29 janvier à Oyem (16 h TU)



C’est le quart de finale dont l’issue semble la plus indécise : le Ghana, finaliste de la CAN 2015, contre la RDC, troisième de la dernière Coupe d’Afrique. Ce sont deux équipes très athlétiques mais aux manières de jouer très différentes. D’un côté, on trouve une équipe ghanéenne solide en défense (1 seul but encaissé en 3 matches) et généralement réaliste en attaque. De l’autre, il y a une sélection congolaise joueuse et offensive (6 buts marqués).



Les deux nations se sont en outre souvent affrontées en phase finale. Leur rencontre la plus mémorable reste évidemment la finale de la CAN 1968, gagnée par les Congolais.



Egypte – Maroc, le dimanche 29 janvier à Port-Gentil (19 h TU)



Le choc nord-africain. Une affiche pas si rare puisque les deux pays se sont déjà affrontées cinq fois en phase finale, entre 1976 et 2006, année de leur dernière rencontre durant une CAN.



Pour l’heure, les Marocains mènent « aux points », avec trois victoires et un nul, contre un seul succès égyptien. Les « Pharaons », sept fois champions d’Afrique (un record), devraient néanmoins avoir la faveur des pronostics lors de ce dernier quart de finale.



