"Que Zarko reste ou qu'il parte, c'est son problème" ( dirigeant écurie Grand Yoff Mbollo)

Les dirigeants de l'écurie Grand Yoff Mbolo n'ont pas apprécié la sortie de leur poulain, Zarko, qui dit regretter avoir quitté Rock Energie pour Grand Yoff. "Nous voulons lui faire comprendre que nous ne le retenons point. Qu'il reste ou qu'il parte, c'est son problème", prévient Doudou Fall, directeur technique et porte- parole de l'écurie de l'écurie.



"C'est lui qui est le principal gagnant de l'écurie Grand Yoff Mbolo puisqu'il n'a jamais versé les 5% de son cachet. Contrairement à certains pensionnaires qui malgré leur maigres revenus, versent quelque chose à l'écurie", ajoute M. Fall.



D'après lui, le lutteur et non moins chef de fils de l'écurie a un "problème avec les supporteurs" qui n'ayant pas supporter sa défaite face à Modou Anta, ont enlevé le tableau indiquant un arrêt car qui lui avait été dédié dans le quartier. "Devant cette situation, il rejette la responsabilité sur les dirigeants. Nous tenons à lui faire comprendre qu'il se trompe d'adversaires. Qu'il sache que nous ne le retenons pas".



(Source: Sunu- Lamb)