Que contenait le paquet offert par Melania Trump à Michelle Obama? Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2017 à 00:15 | | 0 commentaire(s)| On sait enfin ce qu'a offert la nouvelle Première dame à Michelle Obama lors de son arrivée à la Maison-Blanche vendredi dernier.

Jamais une boîte bleue n'aura autant fait parler d'elle. Vendredi dernier, lors de son arrivée à la Maison-Blanche au côté de son mari Donald Trump, Melania Trump a remis à Michelle Obama un paquet turquoise orné d'un ruban. Un geste ancré dans la tradition, puisque la coutume exige que les nouveaux arrivants offrent un cadeau aux anciens locataires de la résidence présidentielle.



Au premier abord, téléspectateurs et internautes ont surtout été amusés par la réaction de Michelle Obama, visiblement mal à l'aise au moment de recevoir son présent dont elle ne sait comment se débarrasser. De nombreux extraits de cette scène ont fait l'objet de tweets humoristiques relevant le regard gêné de la femme de Barack Obama.



Un cadre à 450 euros?



D'autres, plus curieux, ont surtout essayé de savoir ce que cachait cette fameuse boîte, tandis que d'autres ont préféré ironiser sur la situation, imaginant qu'elle contenait un appel à l'aide de la nouvelle First Lady.



Si Tiffany's, le célèbre magasin new-yorkais d'où est issu le présent, est réputé pour ses bijoux, ce n'est pourtant pas une parure de diamants dont a hérité Michelle Obama. D'après le magazine Gala, Melania aurait plutôt opté pour "un simple cadre photo en prove­nance de la grande maison de luxe améri­caine", reconnaissable entre mille grâce à ses paquets bleu ciel. Coût du cadeau? Environ 450 euros. Le site britannique DailyMail, lui, parle plutôt d'un cadre à 883 euros ou d'un plateau à 4.000 euros.



source: BfmTv



