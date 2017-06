Que devient l'ancien premier ministre Habib Thiam ? Habib Thiam. Premier ministre 1er janvier 1981 au 3 avril 1983 puis du 8 avril 1991 au 3 juillet 1998. C’est le plus âgé des anciens premiers ministres sénégalais.

A 84 ans, l’homme tient encore malgré un état de santé assez précaire. Toujours aux côtés de son épouse, il se ressource de temps à temps au restaurant Gastronomique du Terrou Bi. Il lit beaucoup et suit la presse de son domicile. Loin de la politique, il apprécierait beaucoup les actions de l’actuel président de la République, Macky Sall qui l’a reçu en audience et lui a parlé plusieurs fois au téléphone en signe de respect. Ses enfants, dont Abdou Thiam, l’ancien coureur de rallye qui vit à Saly, lui rendent régulièrement visite. Il est également souvent au téléphone avec son ami de toujours Abdou Diouf.



L’une de ses dernières apparitions publiques a été lors du lancement du club de réflexion d'Abdoul Mbaye, mais il finira par prendre ses distances du fils de son ami, Kéba Mbaye quand ses actes ont tourné vers un parti politique. Il s’est également éloigné du Parti socialiste, mais reçoit parfois de vieux amis comme Abdou Khadre Cissokho.



Mais du fait de son âge, son cercle s’est rétréci et il se consacre pleinement à sa vie de grand père. Il est également souvent du côté de Danemark, pays d’origine de son épouse. Il passe parfois plusieurs mois quand il n’est pas à son domicile situé entre Fann Résidence et Mermoz. Il vit une belle retraite car il a vendu les actions qu’il détenait à Maersk Line. On parle de plusieurs milliards de francs qu’il a obtenus de cette vente.

