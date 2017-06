Que faire en cas de rage de dents ? Douleurs dentaires intenses et diffuses, sensibilité au froid et au chaud... vous souffrez sûrement d'une rage de dents. Le point pour calmer la crise mais aussi l'anticiper !

Une rage de dents peut avoir plusieurs origines comme les caries, les pulpites (inflammations causées par une carie trop proche d'un nerf) ou encore les abcès (gonflement douloureux de la gencive). Dans tous les cas, une réaction s'impose.

Le dentiste, un rendez-vous incontournable

Quoiqu'il arrive et même si les symptômes s'atténuent au bout d'un certain temps, il est préférable de toujours consulter votre dentiste. En effet, si des antidouleurs peuvent soulager la crise, ils ne la règlent pas pour autant.



Par ailleurs, une carie non traitée peut évoluer en abcès. Le seul moyen de se débarrasser d'une rage de dent est donc d'en chercher et résoudre la cause. Selon les cas, le dentiste soignera la ou les caries mais procédera aussi à une dévitalisation de la dent.



Apaiser la douleur, les remèdes d'urgence

Si vous ne pouvez pas consulter votre dentiste dans l'immédiat, voici quelques conseils pour soulager votre souffrance.



Premièrement, pensez à brosser plusieurs fois par jour la dent en question avec une brosse douce. Cela permet d'éviter la multiplication des bactéries et l'aggravation de l'inflammation.

Le bain de bouche est aussi efficace à condition de ne pas en faire plus de deux par jour (à haute dose, les actifs antiseptiques peuvent provoquer des brûlures).



Si la douleur est localisée à la base de la dent, vous pouvez appliquer régulièrement une couche de dentifrice pour dents sensibles afin de protéger l'email abîmé des sensations désagréables dues au chaud ou au froid.



Enfin, les antidouleurs à base de codéines peuvent être administrés. Dans ce cas, demandez conseils à votre médecin ou votre pharmacien. Dernière astuce : l'utilisation du clou de girofle pour calmer la douleur. Même s'il ne soigne pas la carie, son essence (l'eugénol) fait partie des anesthésiants naturels et entre dans la composition de nombreux produits utilisés en cabinet dentaire.



Vous pouvez ainsi faire bouillir plusieurs clous de girofle dans l'eau durant 10 minutes et utiliser cette décoction en bain de bouche. Certains proposent aussi de croquer directement un clou de girofle sur la dent douloureuse mais d'autres déconseillent ce procédé en raison des infections supplémentaires potentielles.



Mesures d'hygiènes en prévention

Bonne nouvelle, une rage de dents peut être évitée avec une bonne hygiène de vie et quelques astuces. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous laver les dents après chaque repas. L'utilisation de fil dentaire ou d'hydropulseur peut aussi être recommandée.



Evitez également les grignotages entres les repas car l'ingestion de sucre favorise la multiplication bactérienne et entraîne une production d'acide. Enfin, la carie est difficilement perceptible à son premier stade de développement, c'est pourquoi une visite annuelle chez le dentiste s'impose même si vous ne ressentez aucun symptôme.



Ces quelques conseils sont la clef d'une bonne santé bucco-dentaire et le rempart indispensable pour prévenir une douloureuse rage de dents.



