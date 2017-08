"Que le Président Macky Sall respecte ses promesses de sanctionner les perdants" (Nourou Niang, APR Grand-Yoff)

En commentant les résultats des Législatives, Nourou Niang, responsable de l’Alliance pour la République à Grand-Yoff n’a pas été tendre à l’égard de ses camarades de l’APR qui n’ont pas gagné leurs localités.



« Les élections législatives ont montré le poids de chacun dans sa base politique. D’abord, nous tenons à féliciter tous ceux qui sont sortis haut la main de ces élections. Mais, j’aimerais également me désoler de la défaite de certains ministres, directeurs généraux, ou conseillers techniques. Parce qu’il est inadmissible que des gens soient promus à ces hauts postes et n’arrivent toujours pas à gagner leurs localités », fustige M. Niang. Qui demande au Président Macky Sall, de « couper les têtes de tous les perdants ».



«Les sanctions doivent commencer ici à Grand-Yoff ou le Président n’a cessé de renforcer ses nominations mais en vain. On nous lamine toujours », martèle-t-il dans le quotidien Le Témoin. A l’en croire, «tout cela est dû au fait que les vrais fils et filles de Grand -Yoff ne sont pas mis en avant de tout ce qui se fait ici. Tous ceux qui sont promus, sont des étrangers et n’habitent pas Grand-Yoff. Et tant que les vrais fils de Grand Yoff ne sont pas promus et renforcés ici, il sera difficile de détrôner Khaklifa Sall et Cie ».

Se tournant vers l’opposition, plus particulièrement la coalition Manko Taxawu Senegaal, il leur demande d’être fairplay et admettre qu’ils ont perdu, « Khalifa Sall et Cie doivent reconnaitre leur défaite»





Nd. R. Thiane (stagiaire)