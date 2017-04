Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quel maillot pour être la plus belle ? Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2017 à 14:35 | | 0 commentaire(s)|

L’été pointe enfin le bout de son nez, on songe à aller à la piscine où la plage? Mais avant, une règle s’impose : il faut bien choisir son maillot de bain. Bandeau, culotte, une pièce, trikini (maillot deux-pièces relié par une bande au niveau du ventre) ou bikini, ce n’est pas souvent évident de se mettre en valeur avec quelques bouts de tissus. Voici un petit guide utile selon les morphologies.



Vous avez des formes généreuses et une taille marquée ? Mettez en valeur la courbure de vos hanches et la finesse de votre taille en choisissant un maillot une pièce ou deux pièces bien emboîtant, tel que la corbeille et le shorty.

Vous êtes fine, longiligne avec des formes peu marquées ? N’hésitez pas à souligner vos formes. Optez plutôt pour un haut push up, un bas échancré, des nœuds et volants pour étoffer votre allure.



Vous avez des hanches fines et des épaules larges ? Oubliez le triangle ou le bandeau ! Choisissez plutôt pour un maillot de bain push-up qui mettra en valeur votre poitrine tout en atténuant la largeur de vos épaules. Pour le bas, un joli shorty fait l’affaire !



amina-mag.com



