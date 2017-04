Quel rôle joue la consommation d’eau sur le bien-être des cheveux?

Pour de nombreuses femmes, la chevelure est un aspect très important de leur féminité. L’objectif, c’est d’avoir des cheveux volumineux, doux et brillants. Le secret réside dans un élément naturel très précieux : l’eau. L’eau est une nécessité inestimable pour la santé. Elle agit sur le système immunitaire mais aussi dans les soins cosmétiques. Les cheveux de type africain (naturels, défrisés, locksés) sont caractérisés par leur sécheresse. Ils sont donc très dépendants de l’hydratation. C’est l’ingrédient qui prévaut sur tout autre pour une bonne nutrition ou une hydratation interne des cheveux et du cuir chevelu.

Pourquoi faut-il boire de l’eau?

Lorsqu’on a la gorge sèche, on se désaltère. Lorsqu’une plante se dessèche, on l’arrose en insistant bien sur les racines. Eh bien, il faut en faire de même pour les cheveux. Ceux-ci sont de nature sèche, alors pour leur bien-être, il faut leur apporter de l’eau. Certaines croient à tort que l’entretien des cheveux de types africain réside essentiellement dans l’application d’huiles végétales, de beurre ou de pommade.



Seulement, leur seule application finit par étouffer le bulbe capillaire. Alors l’eau, par utilisation interne ou externe, doit intervenir en premier. Pourtant si l’eau reste un apport essentiel pour la santé, les phanères (cheveux, poils, ongles) sont les dernières parties de l’organisme à bénéficier de ses bienfaits comme tout autre nutriment d’ailleurs.



De ce fait, si vous ne consommez pas assez d’eau au cours de la journée, vos cheveux risquent fortement d’en être privés, car le peu d’eau que vous consommerez, sera destiné aux parties cruciales de votre corps, comme vos organes et votre peau. Aussi, il est nécessaire de consommer autant d’eau que possible au cours d’une journée, si vous voulez obtenir des cheveux plus longs, plus forts et plus sains.



Quelle quantité d’eau pour une bonne hydratation capillaire?

La quantité d’eau nécessaire dépend souvent du poids, de la taille et de l’âge. Mais en général, une consommation satisfaisante. Pour être sûre que vos cheveux bénéficient de l’eau que vous consommez au quotidien, il vous faut boire 2 à 3 litres d’eau par jour. Si toutefois, vous n’êtes pas habituée à boire une quantité aussi importante d’eau, procédez progressivement chaque jour pour pouvoir relever le défi. Vous observerez immanquablement une différence au niveau de votre texture capillaire. Au fur et à mesure, vous observerez aussi que votre corps s’habituera à cette consommation d’eau élevée qui deviendra à terme, un réflexe.



